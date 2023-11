Bernburg/MZ. - Die Spendenkampagne für das zweite zentrale Silvesterfeuerwerk über Schloss Bernburg kommt immer besser in Schwung. Seit dem Start Anfang Oktober sind auf der Crowdfunding-Plattform 99 Funken der ostdeutschen Sparkassen insgesamt 4.182 Euro von Unterstützern des Vorhabens zugesagt worden. Weitere 318 Euro sind in den vergangenen zwei Wochen in die Spendenbox in der Stadtinformation gesteckt worden, womit nunmehr exakt 4.500 Euro zur Verfügung stehen und nur noch 700 Euro bis zum Mindestspendenziel fehlen.

5.200 Euro sind das Mindestziel

Damit steigen die Chancen, dass die Kampagne ein erfolgreiches Ende nimmt, nachdem der Fortschritt in den ersten Wochen eher zäh verlief. In fünf Tagen, am Donnerstag, 30. November, endet die Spendensammlung. 5.200 Euro sind notwendig, um das Feuerwerk selbst zu finanzieren. Die Stadt Bernburg als Veranstalter will allerdings zusätzlich gern ein attraktives Rahmenprogramm mit Musik, Bühne, Gastronomie und Sicherheitsdienst auf der Töpferwiese auf die Beine stellen, von wo aus sich die Pyroshow sehr gut verfolgen lässt, sagt der städtische Marketingbeauftragte und Organisator Jens Meißner. Dafür wären weitere 3.120 Euro, also insgesamt 8.320 Euro nötig.

Begeistertes Publikum bei Premiere

Zur Premiere in der Silvesternacht 2022/23 hatten sich hunderte Zuschauer durchweg begeistert von der zwölfminütigen Lichtershow am Nachthimmel über dem Schloss gezeigt, die damals Pyrotechniker Michael Funke aus Bründel inszenierte und mit epischer Musik untermalte.

Einige Vorteile

„Wenn nur ein Teil der Finanzen, die für den Kauf von privaten Feuerwerkskörpern vorgesehen ist, für ein zentrales Feuerwerk gespendet wird, können die Bürger Geld einsparen und sich stattdessen an der Schönheit eines professionellen Feuerwerks erfreuen. Neben der Freude über den einmaligen Start in das neue Jahr an einem besonderen Ort können so auch die Umwelt und die Tierwelt entlastet werden“, zählt Julia Tarlatt, Sprecherin der Stadtverwaltung, die Vorteile der geplanten Veranstaltung auf.

Wer bis zum Fristende am 30. November noch spenden will, kann dies online tun auf der Seite www.99funken.de oder in der Stadtinformation, Lindenplatz 9.