Zum 28. Mal ist der Mittelaltermarkt in Bernburg veranstaltet worden. Was dort geboten wurde und was die Besucher besonders faszinierte.

Vor allem die Ritterkämpfe kamen beim Mittelalterspektakel auf dem Schloss in Bernburg gut an.

Bernburg/MZ. - Wenn vor dem Musikschulgebäude am Schloss in Bernburg Pferde grasen und von weitem Dudelsackklänge zu hören sind, kann das nur eins bedeuten: Es ist wieder Zeit für eine Zeitreise ins Mittelalter. Bereits zum 28. Mal ist am Wochenende dieses Spektakel auf dem Schlosshof der Saalestadt von der Coex Veranstaltungs GmbH & Co. KG veranstaltet worden. Und dabei bekamen die Besucher, die auch den Regentropfen am Samstagnachmittag tapfer trotzten, so einiges geboten.