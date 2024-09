Die Salzlandsparkasse wird sich zumindest größtenteils von der Filiale am Fortschritt in Bernburg trennen. Das könnte sich der Vermieter dort künftig vorstellen.

Sparkassenfiliale am Fortschritt in Bernburg schließt - so geht es mit den Räumen weiter

Bernburg/MZ. - Etwas geschockt haben Sparkassenkunden in den zurückliegenden Tagen auf das rote A4-Blatt geschaut, das nun an einer Scheibe der Sparkassenfiliale am Wohnkomplex „Fortschritt“ an der Halleschen Straße in Bernburg hängt. Darauf steht geschrieben: „Wir ziehen um! Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, ab dem 28. Oktober, stehen wir Ihnen in der Geschäftsstelle Zepziger Weg zur Verfügung.“