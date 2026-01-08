weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Kreistagsbeschluss: Sondervermögen des Bundes: Hälfte des Geldes für die Kreisstraßen im Salzland

Kreistagsbeschluss Sondervermögen des Bundes: Hälfte des Geldes für die Kreisstraßen im Salzland

Der Kreistag hat die Schwerpunkte festgelegt, wo in der Region die Gelder aus dem Sondervermögen des Bundes investiert werden sollen. Was bisher noch ungeklärt ist.

Von Torsten Adam 08.01.2026, 06:09
Der Ausbau der holprigen Kopfsteinpflasterpiste zwischen Roschwitzer „Spinne“ und Poley steht auf der Prioritätenliste des Salzlandkreises.
Der Ausbau der holprigen Kopfsteinpflasterpiste zwischen Roschwitzer „Spinne“ und Poley steht auf der Prioritätenliste des Salzlandkreises. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Der Salzlandkreis geht davon aus, knapp 57,2 Millionen Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes zu erhalten. Bis zum Jahr 2042 kann er mit dieser pauschalen Summe Sachinvestitionen nach eigenem Ermessen finanzieren. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung einstimmig entschieden, wohin die Mittel fließen sollen.