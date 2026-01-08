Der Kreistag hat die Schwerpunkte festgelegt, wo in der Region die Gelder aus dem Sondervermögen des Bundes investiert werden sollen. Was bisher noch ungeklärt ist.

Sondervermögen des Bundes: Hälfte des Geldes für die Kreisstraßen im Salzland

Der Ausbau der holprigen Kopfsteinpflasterpiste zwischen Roschwitzer „Spinne“ und Poley steht auf der Prioritätenliste des Salzlandkreises.

Bernburg/MZ. - Der Salzlandkreis geht davon aus, knapp 57,2 Millionen Euro aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes zu erhalten. Bis zum Jahr 2042 kann er mit dieser pauschalen Summe Sachinvestitionen nach eigenem Ermessen finanzieren. Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung einstimmig entschieden, wohin die Mittel fließen sollen.