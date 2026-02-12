Verein hat sich Gedanken um Verwendung gemacht und will diese im Gemeinderat einbringen.

Solarfirma möchte Ilberstedt 50.000 Euro zukommen lassen - diese Ideen gibt es

Sollte mit dem Geld in der früheren Kita in Ilberstedt ein Kinder- und Jugendzentrum entstehen?

Ilberstedt/MZ/sus. - Wenn eine Gemeinde, die normalerweise jeden Cent zweimal umdrehen muss, 50.000 Euro geschenkt bekommt, sollte sie gut überlegen, wohin das Geld fließen soll. Tatsächlich soll die Gemeinde Ilberstedt diese Summe von der Firma Sunfarming aus Erkner (Brandenburg) bekommen (die MZ berichtete). Die Firma plant, neben der bestehenden Solaranlage in Ilberstedt, eine weitere zu errichten und will der Gemeinde einmalig 50.000 Euro zukommen lassen. Das Geld soll der Verschönerung des Ortes zugute kommen.