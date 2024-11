In dieser Woche sollen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken. So sind die Stadt Bernburg und die Kreisverwaltung auf Schnee und Glätte vorbereitet.

So sind Stadt Bernburg und der Salzlandkreis für Wintereinbruch gerüstet

Bernburg/MZ. - Die Menschen in der Region Bernburg müssen sich in den kommenden Tag auf merklich kühlere Temperaturen einstellen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes sollen die Temperaturen Ende der Woche zumindest nachts unter den Gefrierpunkt rutschen. Auch auf den Straßen in der Region kann es dann bei Nässe gefährlich glatt werden.