weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bernburg
    4. >

  4. Ende der Freibad-Saison: So lief der Sommer in den Bädern rund um Bernburg

Ende der Freibad-Saison So lief der Sommer in den Bädern rund um Bernburg

Bilanz für 2025 fällt durchwachsen aus: Weil das Wetter nicht so richtig mitspielt, kommen überall weniger Badegäste als im Jahr zuvor.

Von Susanne Schlaikier 15.09.2025, 06:00
Elisabeth Schmidt und Viktor (12) nutzen zum Abbaden in Alsleben noch einmal die Gelegenheit, im Becken zu schwimmen.
Elisabeth Schmidt und Viktor (12) nutzen zum Abbaden in Alsleben noch einmal die Gelegenheit, im Becken zu schwimmen. Foto: Susanne Schlaikier

Alsleben/Bernburg/Nienburg/Gerlebogk/Mz. - Wassertemperatur: 19,3 Grad. Außentemperatur: keine 20 Grad. Dazu ein leichter Wind. Diese Bedingungen laden nicht wirklich zum Baden ein. Doch es gibt sie, die es wagen, am Freitagabend in Alsleben zum vermutlich letzten Mal in dieser Saison im Freibad schwimmen zu gehen.