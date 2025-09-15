Bilanz für 2025 fällt durchwachsen aus: Weil das Wetter nicht so richtig mitspielt, kommen überall weniger Badegäste als im Jahr zuvor.

So lief der Sommer in den Bädern rund um Bernburg

Elisabeth Schmidt und Viktor (12) nutzen zum Abbaden in Alsleben noch einmal die Gelegenheit, im Becken zu schwimmen.

Alsleben/Bernburg/Nienburg/Gerlebogk/Mz. - Wassertemperatur: 19,3 Grad. Außentemperatur: keine 20 Grad. Dazu ein leichter Wind. Diese Bedingungen laden nicht wirklich zum Baden ein. Doch es gibt sie, die es wagen, am Freitagabend in Alsleben zum vermutlich letzten Mal in dieser Saison im Freibad schwimmen zu gehen.