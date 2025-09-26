Volker Bestehorn gründete 1990 kurz nach der Wende sein Gartencenter in Bebitz – heute nach 35 Jahren – ist es eines der größten weit und breit. Wie ihm das gelang.

So ist Familie Bestehorn eine Erfolgsgeschichte mit ihrem Gartencenter in Bebitz gelungen

Seit 35 Jahren gibt es schon das Bestehorns Markt Gartencenter in Bebitz. Gegründet wurde es von Volker (v.l.) und Ute Bestehorn. Auch Tochter Catharina und Schwiegersohn Christopher sind in das Familienunternehmen eingstiegen.

Bebitz/MZ. - Die vergangenen Tage begannen für Volker Bestehorn immer mit einem Ritual: Tomaten ernten (hinter den Kulissen). Kleine, gelbe, rote, fast schwarze. „Wir essen sie wie Pralinen“, sagt der Pflanzenexperte, der die tägliche „Verkostung“ durchaus ernst nimmt. Denn: „Wir verkaufen nur das, was hier in unserer Region auch wirklich wächst und vor allem eine gute Qualität hat“, sagt der 68-Jährige.