35-jähriges Jubiläum So ist Familie Bestehorn eine Erfolgsgeschichte mit ihrem Gartencenter in Bebitz gelungen
Volker Bestehorn gründete 1990 kurz nach der Wende sein Gartencenter in Bebitz – heute nach 35 Jahren – ist es eines der größten weit und breit. Wie ihm das gelang.
26.09.2025, 05:58
Bebitz/MZ. - Die vergangenen Tage begannen für Volker Bestehorn immer mit einem Ritual: Tomaten ernten (hinter den Kulissen). Kleine, gelbe, rote, fast schwarze. „Wir essen sie wie Pralinen“, sagt der Pflanzenexperte, der die tägliche „Verkostung“ durchaus ernst nimmt. Denn: „Wir verkaufen nur das, was hier in unserer Region auch wirklich wächst und vor allem eine gute Qualität hat“, sagt der 68-Jährige.