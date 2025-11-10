weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Kommunalpolitik: So entscheidet der Rat von Saale-Wipper über Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Bürgermeister

In vier Fällen werden Beschwerden zurückwiesen. In einem jedoch sehen Räte Fehlverhalten des Verwaltungsleiters.

Von Susanne Schlaikier und Falk Rockmann 10.11.2025, 21:33
Heiß diskutiert wurde im Rathaus in Güsten.
Heiß diskutiert wurde im Rathaus in Güsten. Falk Rockmann

Güsten/MZ - Dass Verbandsgemeindebürgermeister Jan Ochmann (CDU) für längere Zeit den Raum bei einer Verbandsgemeinderatssitzung verlässt, kommt normalerweise nicht vor. In diesem Fall aber war er wegen mehrerer Dienstaufsichtsbeschwerden gegen ihn befangen, so dass die Diskussion und Beschlussfassung ohne ihn erfolgte. Eingereicht worden waren sie von der Fraktion der Heimatfreunde aus Ilberstedt.