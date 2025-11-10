In vier Fällen werden Beschwerden zurückwiesen. In einem jedoch sehen Räte Fehlverhalten des Verwaltungsleiters.

So entscheidet der Rat von Saale-Wipper über Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Bürgermeister

Güsten/MZ - Dass Verbandsgemeindebürgermeister Jan Ochmann (CDU) für längere Zeit den Raum bei einer Verbandsgemeinderatssitzung verlässt, kommt normalerweise nicht vor. In diesem Fall aber war er wegen mehrerer Dienstaufsichtsbeschwerden gegen ihn befangen, so dass die Diskussion und Beschlussfassung ohne ihn erfolgte. Eingereicht worden waren sie von der Fraktion der Heimatfreunde aus Ilberstedt.