Eine Demo und eine Menschenkette für den Frieden in Staßfurt, Geld für den Sportverein und die Schützengilde in Bördeland, schon viele Kandidaten für die Wahl in Bernburg: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Immer auf dem neuesten Stand

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich am Freitag los? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 23. Februar 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 26. Februar 2024:

Das ist neu am Montag:

6.53 Uhr: Der Streit um die Stimmenverteilung im WAZV geht weiter: Der Verbandsgemeinderat der Egelner Mulde plädiert dafür, wegen des Stimmenungleichgewichts der Stadt Staßfurt im Verband vor einer Klage zunächst erst einmal Gespräche mit den Stadträten zu führen.

Der Vertreter der Stadt Hecklingen in der WAZV-Verbandsversammlung, Bernhard Pech (WGH), hatte beantragt, die Satzung des Verbandes so zu ändern, dass die Stadt Staßfurt nicht automatisch immer so viele Stimmen hat wie die anderen Mitgliedsgemeinden zusammen, sondern die Einwohnerzahlen ausschlaggebend sind.

Kennen Sie eigentlich unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Demo und Menschenkette in Staßfurt

6.22 Uhr: Mehrere Hundert Menschen nahmen am Samstag zum Jahrestag an einer Kundgebung und Demonstration in Staßfurt gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine teil.

Am Stadtsee hatten sich am Samstag mehrere Hundert Menschen versammelt, um gemeinsam gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. (Foto: Volker Müller)

Ein Zeichen der Solidarität: Bei allen Reden gab es eine Übersetzerin, die die eindrücklichen Worte den Teilnehmern auch auf Ukrainisch zukommen ließ.

Nach den Reden wurde eine Menschenkette um den Stadtsee gebildet. (Foto: Volker Müller)

Aber auch ein Zeichen für den Frieden: „Wir sollten Brücken der Versöhnung bauen, anstatt Mauern der Trennung zu errichten“, meinte Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU). „Wir dürfen den Glauben an Frieden nicht verlieren.“

Unterstützung für die Vereine

6.04 Uhr: Der Sportverein Kleinmühlingen und die Schützengilde Eggersdorf bekommen Geld. Damit sollen die Sportstätten aufgewertet und teilweise am Ende Kosten eingespart werden.

Das Abkreiden des Sportplatzes in Kleinmühlungen wird in Zukunft ein Roboter übernehmen. (Symbolfoto: dpa)

Der Anteil der Gemeinde beträgt 13.000 Euro. Wie genau die beiden Vereine an das Geld kommen und was sie damit machen wollen, lesen Sie hier.

Drei Monate vor der Wahl: Wie weit die Vorbereitungen sind

5.59 Uhr: Noch gut drei Monate sind es bis zur Wahl eines neuen Stadtrates zum Beispiel in Bernburg. Doch schon jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren bei Stadtwahlleiter, Parteien und Wählergemeinschaften.

Die Linke wählte als einzige Partei in öffentlicher Sitzung ihre Stadtratskandidaten. In Bernburg treten unter anderem Veit Kuhr (vorn von links), Alexander Baake und Karsten Noack an. (Foto: Engelbert Pülicher)

Und tatsächlich gibt es sogar schon eine ganze Reihe von Bewerbern, die feststehen. Allerdings auch noch manche offene Frage im Zusammenhang mit der Kommunalwahl. Was bis zuletzt offenbleibt, ist natürlich das Ergebnis.