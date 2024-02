Die ersten Mieter für das ehrwürdige Haus am Markt in Bernburg stehen bereits fest. Wer auf jeden Fall kommt und wen sich der Vermieter noch sehr gut vorstellen könnte.

Wie der Endspurt am Regierungsgebäude in Bernburg aussieht

Bernburg. - Die Arbeiten an Bernburgs ehemaligen Regierungsgebäude am Markt in der Talstadt gehen nun weiter. Dafür ist es zuletzt auch wieder in ein Gerüst gehüllt worden. Grund dafür sind die alten Sandsteinwände, die nun von Experten untersucht werden.