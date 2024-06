„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 20. Juni 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 21. Juni 2024.

Das ist neu am Freitag:

6.39 Uhr: Ein anderer Sport: In Mehringen findet am Wochenende das traditionelle Reit- und Fahrturnier statt. Sowohl am Sonnabend, 22. Juni, als auch am Sonntag, 23. Juni, kommen Pferdefreunde von 8 bis 18 Uhr auf ihre Kosten. Dressur und Springen werden ebenso geprüft wie das Fahren mit Ein- und Zweispännern.

Die Teilnehmer kommen nicht nur aus der Region, sondern auch aus den umliegenden Bundesländern. Für Gäste hält der RFV Mehringen und Umgebung ein kleines Angebot an Speisen und Getränken bereit.

Hoffest mit Fußball und Schultütenfest

6.19 Uhr: Und noch mal Fußball und anderer Spaß: Die Staßfurter Kinder gehen mit Schultüte und Hoffest in die Ferien.

Spannende EM-Spiele erlebte das Schulhoffest des Dr.-Frank-Gymnasiums Staßfurt. Hier das Duell Kroatien-Italien, das 2:1 ausging. Die drei Europameisterschaften der Schule gewannen in den jeweiligen Jahrgängen übrigens die Teams von Spanien (5./6. Klassen), Österreich (7./8.) und Portugal (9./10.). (Foto: Falk Rockmann)

Das Gymnasium verabschiedet 600 Schüler mit Hoffest in die Ferien, die Lebenshilfe Bördeland ihre 240 Abc-Schützen mit einem Schultütenfest in die Schulzeit. Alles dazu lesen Sie hier.

Schüler in Baalberge im EM-Fieber

6.02 Uhr: Die Fußball-EM stand einen Tag lang im Mittelpunkt des Geschehens an der Schule im Bernburger Ortsteil Baalberge.

Hannes (von links), Fynn und Jayden sind Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und können selbst geschickt mit dem Ball umgehen. (Foto: Thomas Weißenborn)

Kurz vor den Sommerferien fand an der Grundschule eine Projektwoche statt. An einem Tag drehte sich alles um den Ball. Was dabei herausgekommen ist, erfahren Sie hier.

Erfahren bei Wind und Wetter

5.52 Uhr: Nicola Maria Becht, die ab morgen als Sylva Varescu in Emmerich Kálmáns „Die Csárdásfürstin“ auf der Bühne am Bierer Berg steht, hat Erfahrung mit Freilichtaufführungen.

Nicola Maria Becht tritt beim diesejährigen Operettensommer auf. (Foto: Klaus-Peter Voigt)

Und auch in Schönebeck fühlt sie sich inzwischen schon wohl. Vor allem seit sie in den Pausen Zeit hatte, die Stadt kennenzulernen.