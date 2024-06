Wie Ascherslebenerin als Patientenfürsprecherin Menschen in psychischer Not helfen will

Aschersleben/MZ - Die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt Jahr für Jahr zu: Daten der DAK Gesundheit zeigen beispielsweise von 2013 bis 2023 eine Zunahme der Arbeitsausfälle durch psychische Erkrankungen um rund 52 Prozent. Um Betroffene zu unterstützen, hat der Salzlandkreis mit Michaela Haas dieses Jahr eine ehrenamtliche, unabhängige Patientenfürsprecherin berufen.

Die Ascherslebenerin steht psychisch kranken Menschen als Ansprechpartnerin bei größeren und kleineren Problemen zur Verfügung, vermittelt etwa in Streitfragen oder unterstützt bei der Kommunikation mit Behörden. „Denn den Betroffenen fehlt oftmals die Kraft, sich damit allein auseinanderzusetzen“, meint Michaela Haas. Doch nicht nur den Erkrankten, sondern auch ihren Angehörigen stehe sie bei Fragen und Anliegen unterstützend zur Seite. Die 51-Jährige hat in diesem Ehrenamt bereits Erfahrung: Vor der Schließung der Lungenklinik in Ballenstedt war sie auch dort als Patientenfürsprecherin tätig.

Ehrenamtlich engagiert

Auch darüber hinaus ist Michaela Haas, die hauptberuflich in einer Software-Firma arbeitet, ehrenamtlich sehr engagiert. Im Jahr 2009 sei sie auf einen Zeitungsartikel zum Thema Notfallseelsorge gestoßen. „Da dachte ich mir: Das willst du auch machen“, berichtet Haas. Sie absolvierte die entsprechende Ausbildung und unterstützt seitdem vor allem Personen, die gerade – zum Beispiel durch einen Unfall – einen Menschen verloren haben, der ihnen nahestand.

Vor ein paar Jahren sei ihr dann bewusst geworden, dass sie sich gern über einen längeren Zeitraum hinweg um andere kümmern würde, sagt Michaela Haas. Also machte sie eine weitere Ausbildung zur Sterbebegleiterin und betreut in dieser Funktion aktuell eine Patientin. „Das ist sehr schön, denn man begegnet dankbaren Familien und weiß auch das eigene Leben besser zu schätzen“, meint die Ascherslebenerin.

Eines, findet sie, haben ihre verschiedenen Ehrenämter gemeinsam: „Es geht immer um Menschen, die Hilfe brauchen in belastenden Situationen.“ Dabei zu unterstützen, sei ihr ein Bedürfnis. „Da habe ich schon ein Helfersyndrom“, sagt Haas und lacht.

Verhaltener Start

In ihrer Funktion als Patientenfürsprecherin bietet Haas einmal in der Woche – dienstags von 16 bis 18 Uhr – im Landkreisgebäude, Breite Straße 22 in Aschersleben, eine kostenlose Sprechstunde an. Telefonisch steht sie zur selben Zeit sowie donnerstags von 17 bis 18 Uhr unter der Nummer 0160/5 73 55 86 zur Verfügung. Alternativ kann eine E-Mail geschickt werden an [email protected]. „Im Moment läuft das alles noch etwas schleppend an“, sagt sie. „Ich wünsche mir, dass sich das Angebot etwas rumspricht und mehr wahrgenommen wird.“

Bei ihr könnten sich im Prinzip alle Menschen melden, die im Kontext mit einer psychischen Erkrankung vor Herausforderungen stehen. „Ich grenze da keinen aus“, sagt Michaela Haas. „Und wenn ich mal nicht helfen kann, dann kann ich zumindest den richtigen Ansprechpartner vermitteln.“ Dazu trage auch der Gemeindepsychiatrische Verbund bei, der jüngst im Salzlandkreis gegründet wurde und viele verschiedene Akteure aus der Region vernetzt, die in diesem Bereich tätig sind, beispielsweise Behörden, Selbsthilfegruppen und Kliniken, die psychisch Kranke versorgen. So könne schnell und unkompliziert Kontakt aufgenommen werden.

Die Arbeit kennenlernen

Wer gerne mehr über die Arbeit der Patientenfürsprecherin erfahren möchte, hat dazu in den kommenden Monaten auch außerhalb der regulären Sprechzeiten zweimal Gelegenheit: Am Sonnabend, 13. Juli, findet im Tiergarten Staßfurt ein „Tag der seelischen Gesundheit“ statt, bei dem Selbstliebe und Selbstakzeptanz im Vordergrund stehen. Auch Michaela Haas wird dabei sein. Eine Anmeldung ist im Vorfeld notwendig.

Ganz ohne Anmeldung kann man am 15. August von 14 bis 17 Uhr zum Gesundheitstag am Johannisturm in Aschersleben kommen, wo Apotheken, Sportvereine, Selbsthilfegruppen, Fitnesscenter, Physiotherapien, Krankenkassen und Beratungseinrichtungen bei Fragen zur Verfügung stehen.