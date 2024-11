Zwei Diebstähle bei Einkäufen im Aldi in Bernburg und Aschersleben, die B 180 in Richtung Harz ist wieder frei, das Photovoltaik-Verbot sorgt weiter für Ärger bei Unternehmen in Calbe: Im Ticker von Dienstag, 19. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

18.08 Uhr: Eine Anwohnerin aus Staßfurt beschwert sich über den Zustand des Neundorfer Hauptgrabens.

Der Neundorfer Hauptgraben gleicht an einigen Stellen einem Biotop, wie hier am Stadion. (Foto: Volksstimme)

Wie die Pflegeintervalle aussehen und wer zuständig ist, erklären wir Ihnen hier.

Aldi: Zwei Diebstähle beim Einkauf

17.14 Uhr: Laut Polizeibericht wurde am Dienstagvormittag im Aldi-Markt in der Karlstraße in Bernburg die Geldbörse eines 80-Jährigen aus dem Einkaufsbeutel entwendet. Der Rentner habe den Beutel, während des Einkaufs, zwischen 9 und 9.30 Uhr am Einkaufswagen angehängt offenbar kurz aus den Augen gelassen.

Als der Mann den Einkauf im Kassenbereich bezahlen wollte, bemerkte er den Diebstahl. Einen Tatverdächtigen konnte er während und nach dem Einkauf nicht ausmachen. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld und die EC-Karte.

Auf die Geldbörsen abgesehen hatten es auch die Diebe im Salzlandkreis. (Symbolfoto: dpa)

Der 80-Jährige begab sich direkt zu seiner Hausbank und wollte die Karte sperren. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Dieb aber bereits Bargeld vom Konto abgehoben. Eine Anzeige wurde aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Rahmen Ermittlungen wird das Videomaterial gesichert um eine Identifizierung des Diebes zu prüfen.

Ähnliches passierte auch einer 74-Jährigen am Dienstagmorgen in Aschersleben. Sie im Aldi-Markt in der Eislebener Straße sei ihr während des Einkaufs das Portmonee aus der Handtasche entwendet worden, so die Polizei. Auch darin befand sich die EC-Karte, zu einer unberechtigten Abhebung kam es glücklicherweise aber nicht, weil die Rentnerin die PIN nicht bei ihrer Karte hatte.

Weihnachtsmarkt der Schloß Hoym Stiftung

16.43 Uhr: Die Schloß Hoym Stiftung bereitet einen Weihnachtsmarkt vor - mit Krippenspiel, Mini-Riesenrad und Budenzauber am 30. November.

Wie sich auch die örtlichen Vereine einbringen wollen, lesen Sie hier.

Larsen-Maguire mit der Kammerphilharmonie

14.16 Uhr: Werke von Haydn, Clyne und Mozart: Das „3. Festliche Kammerphilharmonische Konzert“ der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck am Sonntag, 24. November, wird von Catherine Larsen-Maguire geleitet.

Das Konzert im Carl-Maria-von-Weber-Theater Bernburg mit Werken von Joseph Haydn, Anna Clyne und Wolfgang Amadeus Mozart beginnt um 17 Uhr; bereits 45 Minuten früher wird zum Konzert-Einführungsgespräch geladen.

Kartenverkauf im Metropol, Schlossstraße 20, Telefon 03471/347940; Stadtinformation, Lindenplatz 9, Telefon 03471/3469311 und unter www.theater-bernburg.de.

Räte kritisieren Mahrholdt

13.33 Uhr: In Hecklingen gibt es scharfe Kritik am Bürgermeister.

Stadträte werfen Hendrik Mahrholdt in einer Ratssitzung vor, die Ortschaftsräte nicht zu unterstützen. Was dahintersteckt, erfahren Sie hier.

Rassegeflügel in Nachterstedt

12.41 Uhr: 545 Wachteln, Tauben und Co. waren bei der Concordia-Schau in Nachterstedt. Bei der mittlerweile 34. Auflage der Rassegeflügelausstellung im Seeland waren 59 Aussteller.

Mario Edler aus Nachterstedt ist der Vereinsmeister der 34. Concordia-Schau. Hier zeigt er eine seiner Wachteln. (Foto: Thomas Tobis)

Warum der Vereinsmeister auf die Zucht von Wachteln setzt, erzählen wir Ihnen hier.

Basketballtag in der Grundschule Löderburg

11.54 Uhr: Die Grundschüler von Löderburg erleben einen speziellen Sport-Unterricht, bei dem Basketball im Mittelpunkt steht.

Ein Teil der Löderburger Grundschüler, die vom Basketball-Tag begeistert waren. (Foto: Grundschule Löderburg)

Wie Ballsalat und Brettball sie begeistern, lesen Sie hier.

Lieblingsorte für Radfahrer in Barby

11.08 Uhr: Es gibt bestimmte Lieblingsorte der Barbyer, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind.

Die Gemarkung Johanniswerder, vom Volksmund auch Eschen genannt, im grauen Herbstlicht. Hier deutet sich ein alter Saalearm an. (Foto: Thomas Linßner)

Welcher genau es ist und was es dort zu entdecken gibt, verraten wir hier.

„Rusalka“ in Bernburg

10.32 Uhr: Zwischen Seelendrama und Märchen: Harztheater zeigt in Bernburg Antonin Dvoráks „Rusalka“.

Rusalka (Jessey-Joy Spronk) liegt als menschliches Wesen, wenn auch stumm, glücklich in den Armen ihres Prinzen (Max An). (Foto: Möbes)

Warum eine Meerjungfrau zum Menschen werden möchte und welchen Preis sie dafür zahlt, erzählen wir Ihnen hier.

Mit 1,79 Promille durch Staßfurt

9.48 Uhr: Offensichtlich zu viel Alkohol im Blut hatte am Samstag ein 39-jähriger Fahrradfahrer. Er war in Staßfurt in der Neundorfer Straße unterwegs und fuhr in sogenannten Schlangenlinien. Bei dem Mann wurde gegen 2.15 Uhr starker Alkoholgeruch im Atem festgestellt.

Ein freiwilliger Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,79 Promille. Darauf hin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, in dessen Zuge dessen eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei verbot dem Mann zudem die Weiterfahrt.

Die B 180 in Richtung Harz ist fertig

9.09 Uhr: Nach 20 Monaten Bauzeit ist die Bundesstraße 180 am Ascherslebener Ortsausgang Richtung Harz offiziell freigegeben.

Mit dem symbolischen Scherenschnitt wird die Ermslebener Straße freigegeben. Trotzdem gibt es noch eine Ampelregelung. (Foto: Detlef Anders)

Warum sich die Ministerin und der Bau verzögerten und warum es noch immer eine Ampelregelung gibt, erzählen wir Ihnen hier.

Carolinum: Ab heute Karten für Weihnachtskonzert

8.16 Uhr: Zum Weihnachtskonzert lädt das Gymnasium Carolinum am Freitag, 6. Dezember, um 18 Uhr in die Marienkirche in Bernburg ein. Zusammen mit den Musikkursen der 10. Klassenstufe und etlichen Solisten wird es ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm geben.

Da die Anzahl der Plätze in der Kirche begrenzt ist, werden die kostenlosen Eintrittskarten (pro Person maximal sechs Karten) ab heute in der Stadtinformation Bernburg, Lindenplatz 9, ausgegeben. Ohne Karten sei kein Einlass möglich, weisen die Veranstalter hin.

Finnisches zur „Stunde der Musik“

7.31 Uhr: In einem Gemeinschaftskonzert mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft tritt bei der nächsten „Stunde der Musik“ das Anne-Mari Kivimäki Ensable auf. Die Namensgeberin gilt als Virtuosin am Notka-Akkordeon.

Begleitet wird sie von Silja Palomäki an der Kantele und Jani Snellman am Kontrabass. Das Konzert am 5. Dezember beginnt 19 Uhr im Ratssaal.

Karten gibt es wie immer im Bürgerbüro der Stadt Aschersleben, im Büro des Kulturkreises „Adam Olearius“ im Rondell oder an der Abendkasse.

Barbie kommt ins Ascherslebener Museum

6.53 Uhr: Im Ascherslebener Museum wird derzeit eine neue Sonderausstellung vorbereitet. Am Sonnabend, 30. November, soll „Zwischen Alltag und Glamour. Die Modewelten der Barbie-Puppe“ um 18 Uhr mit einer Motto-Party im Museumshof eröffnet werden.

Zu sehen sein wird die Mode-Ikone aus Plastik mit vielen in ihren 65 Jahren entstandenen Outfits bis zum 9. März.

Bereit für den frühen Winter im Salzlandkreis

6.24 Uhr: In dieser Woche sollen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt sinken.

Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs von Bernburg befüllen die Fahrzeuge mit Salz. (Foto: Engelbert Pülicher)

So sind die Stadt Bernburg und die Kreisverwaltung auf Schnee und Glätte vorbereitet.

Ärger um Photovoltaik-Verbot in Calbe

6.13 Uhr: Das Verbot von Freiflächen-Photovoltaikanlagen trifft produzierende Unternehmen in Calbe stark. Unternehmen in der Stadt sehen es sogar als wirtschaftlichen Nachteil.

Widerstand aus der Wirtschaft: Auch Christoph Weigelt ist für Solartechnik auf dem Firmengelände. (Foto: Thomas Höfs)

Warum diese Entscheidung nicht nur in der Hand der Kommune liegt, erfahren Sie hier.

Schönste Jahre und Sinn des Lebens

War Gerit Kling schon mal in Staßfurt? Die Antwort der Schauspielerin auf diese und andere Fragen lesen Sie hier.

Schauspielerin Gerit Kling kommt am Donnerstag, 28. November, nach Staßfurt und liest zwei Geschichten von Elke Heidenreich. (Foto: Markus Nass)

Aber so viel sei verraten: Schon bald wird sie in Staßfurt gewesen sein. Am Donnerstag liest sie dort in der Salzlandsparkasse aus zwei Geschichten von Elke Heidenreich.