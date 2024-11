Nach 20 Monaten Bauzeit wird die Bundesstraße 180 am Ascherslebener Ortsausgang Richtung Harz offiziell freigegeben. Warum sich die Ministerin und der Bau verzögerten und warum es noch immer eine Ampelregelung gibt.

Ermslebener Straße in Aschersleben offiziell freigegeben

Aschersleben/MZ. - Wenn man auf dem Zahnarztstuhl mit offenem Mund sitzt und länger als gewöhnlich behandelt wird, dann sollte man nicht wegrennen oder versuchen, die Zahnärztin unter Druck zu setzen. Auch wenn man in Aschersleben als wichtigste Person für die offizielle Verkehrsfreigabe der Bundesstraße 185 erwartet wird. Lydia Hüskens (FDP), Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales kommt am Montag etwas später zu ihrem Termin in die Ermslebener Straße.