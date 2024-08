In Staßfurt werden 20 Kulturkonsule für die Stempel im Salzland ausgezeichnet, in Bernburg braucht das Amtsgericht eine Gutachterin, um einen Parfüm-Dieb auf einem Video zu erkennen, in Schönebeck ist LED auf dem Vormarsch: Im Ticker von Dienstag, 27. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 27. August 2024.

Das ist neu am Dienstag:

6.42 Uhr: Die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Aschersleben bietet am kommenden Freitag, 30. August, ab 16.30 Uhr einen Häkelkurs für Anfänger und Fortgeschrittene an. Bei dem Workshop werden laut Mitteilung der Kreisverwaltung in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung die Grundfertigkeiten des Häkelns vermittelt.

Die Teilnehmer können allerdings auch eigene Ideen einbringen und diese mit fachlicher Unterstützung umsetzen. Erfahrene dürfen sich an anspruchsvolle Projekte wagen, heißt es.

Die Anmeldung erfolgt unter der Telefonnummer 03471/ 6 84 62 40 10 oder online unter www. kvhs-slk.de.

Aus Liebe zur Heimat

6.23 Uhr: In Staßfurt wurden jetzt etwa 20 Kulturkonsule beim „Salzländer Kulturstempel“ ausgezeichnet.

Knapp 20 Kulturkonsule wurden ausgezeichnet. Nicht alle waren nach Staßfurt angereist. (Foto: Enrico Joo)

Warum es das Heft gibt und was die Sammler an den kulturellen Einrichtungen mögen, erzählen wir Ihnen hier.

Ist das der Angeklagte auf dem Video?

6.12 Uhr: Ein Bernburger wird beschuldigt, drei Herrendüfte im Wert von 269 Euro gestohlen zu haben. Die Staatsanwältin ist fest überzeugt von seiner Schuld und beantragt Haft, der Verteidiger vom Gegenteil und will einen Freispruch.

Ganz schön teuer riechen wollte der Dieb dreier Herrenüfte im Wert von 269 Euro in Bernburg. Aber ist der Angeklagte tatsächlich auch der Täter? (Symbolfoto: dpa)

Welche besondere Rolle ein Video der Tat dabei spielt, verraten wir Ihnen hier.

LED ist in Schönebeck auf dem Vormarsch

5.47 Uhr: Durch die Umrüstung alter Straßenlaternen auf LED-Technik spart die Stadt Schönebeck Geld und Strom.

Die Straßenbeleuchtung in Schönebeck soll weiter auf LED-TEchnik umgerüstet werden. (Symbolfoto: dpa)

Noch dieses Jahr soll ein weiteres Wohngebiet in Schönebeck mit LEDs beleuchtet werden.