In Gatersleben sorgen einige junge Mütter ehrenamtlich dafür, dass an der Bibliothek unvergessliche Veranstaltungen für Kinder stattfinden.

Gatersleben/MZ - Rotkäppchen hält einen kleinen Schwamm in der Hand und tupft ein kräftiges Pink auf Schneewittchens Wangen, aus dem in wenigen Minuten ein zauberhaftes Make-up wird. Währenddessen bastelt sich ein kleiner Ritter gerade eine funkelnde Krone. Auf dem Hof der Gaterslebener Bibliothek wimmelt es nur so vor Märchenfiguren. Kein Wunder, ist dort doch am Freitagabend der Märchensommer ausgebrochen.