Der Nachterstedter Siegfried Hampe hat mit Preußen und Anhalt gleich zwei alte Länder in seinem Garten vereint. Welche Zeitzeugen es dazu im Heimatmuseum gibt.

Warum Nachterstedter in seinem Garten zwischen Preußen und Anhalt pendeln kann

Nachterstedt/MZ - „Die Grenze zwischen Anhalt und Preußen“, zeigt der Nachterstedter Siegfried Hampe mit einer ausschweifenden Handbewegung, „ging mal direkt durch meinen Garten.“ Und so könne er sich gleichzeitig in zwei – zumindest alten – Ländern aufhalten, meint er mit einem verschmitzten Lächeln. Ein Nachbar habe sogar noch irgendwo einen kleinen Grenzstein stehen. Doch wo genau, wie und warum die Grenze hier entlangführte und es jetzt nicht mehr tut, das könne er nicht so richtig sagen, weshalb er sich nun im örtlichen Heimatmuseum kundig macht.