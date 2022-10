Sigrid Kaboth seit 20 Jahren im Beirat des Seniorenkollegs

Die 84-Jährige aus der Talstadt in Bernburg ist seit Anfang an dabei. Vielfältige Themen aus vielen Wissensgebieten werden angeboten.

Bernburg/MZ - Es gibt Menschen, die engagieren sich ein Leben lang, erledigen die Arbeit, die gemacht werden muss, ohne sich zu beschweren oder zu beklagen. In der heutigen Zeit würde man sagen, sie „machen“, sind sogenannte Macher. In diesem Fall eine Macherin: Sigrid Kaboth, die in der Bernburger Talstadt wohnt und in der sie auch aufgewachsen ist, hat ein wahrlich bewegtes Leben hinter sich. Schließlich gab und gibt es viele Themen, die die rüstige 84-Jährige interessieren. Und sie war immer vorne mit dabei, wenn es irgendetwas zu regeln oder organisieren galt.