Bernburg/MZ. - Der Name „Amici Carminis“ geht vielleicht nicht allen gleich leicht über die Lippen. Aber er beschreibt eigentlich am besten, was die Mitgliedes des Chores eint: Sie sind „Freunde des Gesangs“, so die lateinische Übersetzung des Namens. Vor rund 20 Jahren wurde der Chor gegründet und aus diesem Anlass ist am Samstag, 4. Mai, 17 Uhr, in der Bernburger Schloßkirche ein Geburtstagskonzert geplant.