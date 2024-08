Schackstedt/MZ. - Wenn sogenannte Listenhunde oder Artgenossen nach Beißvorfällen im Tierheim landen, ist dort in der Regel Endstation. Die Chance, in ein neues Zuhause vermittelt zu werden, ist gering. So fristen die Vierbeiner ihr Dasein im Tierheim oft bis an ihr Lebensende. Christian Lutter, Amtstierarzt des Salzlandkreises, möchte die zuständigen Ordnungsämter der Kommunen bei einer in diesem Monat geplanten Zusammenkunft deshalb ermuntern, einen neuen Weg zu gehen.

