Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ/sus. - In der Traditionsbäckerei „Salzwedel“ ist der Ofen offenbar für immer aus: Mit einem Aushang am Stammhaus an der Ecke Albrecht-/Stiftstraße sowie am Café in der Friedensallee verkünden die Inhaber, dass sie die Bäckerei „schweren Herzens am 10. Februar schließen“. Sie danken ihren Kunden „für ihre langjährige Treue“.