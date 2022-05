Schutz vor Coronavirus: Luftfilter für Martinszentrum in Bernburg

Der Förderverein springt für Kinder und Pädagogen ein und schafft etliche Anlagen an.

Bernburg/MZ - Kaum ist die letzte große Corona-Welle am Abebben, hat sich das Martinszentrum in Bernburg bereits für mögliche weitere Wellen gewappnet, mit denen einige Wissenschaftler im kommenden Herbst rechnen. „Wir konnten insgesamt 15 Luftfilter kaufen“, sagt Pfarrer Lambrecht Kuhn. Zu verdanken hatte es das Martinszentrum dem Förderverein der Einrichtung, der das Geld bereit stellte.

Insgesamt war eine Summe von 2.623 Euro nötig, um die Klassen- und Gruppenräume mit der Technik auszustatten. Denn wie auch etliche kommunale Schulen in Bernburg und Umgebung konnte auch die evangelische Grundschule nicht mit Fördermitteln vom Land rechnen. Denn Bedingung dafür wäre gewesen, dass sich in den Räumen keine Fenster zum Lüften komplett öffnen lassen, sondern nur angekippt werden können. Doch im Martinszentrum gibt es beide Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz wollten die Mitglieder des Fördervereins für mehr Sicherheit für die Kinder im Martinszentrum sorgen und sich nicht nur auf das Lüften verlassen, das dank der vom Salzlandkreis bereitgestellten Kohlendioxid-Ampeln bereits reibungslos funktioniert hatte. „Wir waren selbst überrascht, wie schnell die Luft in den Räumen aufgebraucht war“, sagt Pfarrer Kuhn.

Zusätzlich wurden nun sieben Luftfilter auf die Räume der Grundschule und den Hort verteilt, sechs wurden in den Gruppenräumen der Kita angeschlossen und zwei weitere im großen Speisesaal. „Schon jetzt haben die Mitarbeiter von einem angenehmeren Raumklima berichtet, vor allem weil auch der Staub herausgefiltert wird“, berichtet Pfarrer Kuhn. Denn während des Schul- und Kitabetriebs an den Wochentagen sind die Anlagen bereits im Einsatz. Sie hätten auch den Vorteil, dass sie ebenfalls als UV-Filter dienen und ein bakterielles Filtersystem integriert sei.

Dementsprechend groß ist die Hoffnung, dass das Martinszentrum in der Erkältungszeit im Herbst von einem größeren Ausbruch des Coronavirus verschont bleibt und sich die Investition vor allem für die Kinder, Pädagogen und alle anderen Mitarbeiter auszahlt.