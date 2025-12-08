Illegale Entsorgung Schock über illegale Müllplätze an Ruinen rings um Bernburg - so geht es damit weiter
Müllsünder rings um Bernburg haben offenbar abgelegene und leerstehende Gebäude zum Abladen auserkoren. Wo es derzeit besonders schlimm aussieht und was unternommen wird.
Beesenlaublingen/Nienburg/MZ. - Fleischverpackungen auf den ausrangierten Bad-Möbeln, ausgetrocknete Babynahrung und Batterien neben Matratzen. Dazu Farbeimer und Baumaterial. Es scheint, dass hier ganze Hausstände unerlaubt in die Natur gekippt wurden. Rad- und auch Autofahrer dürfte diese knapp 100 Meter lange und etwa fünf Meter breite illegale Müllhalde am alten, abgebrannten Bahnhof an der A 14 bei Beesenlaublingen bereits aufgefallen sein.