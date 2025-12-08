Müllsünder rings um Bernburg haben offenbar abgelegene und leerstehende Gebäude zum Abladen auserkoren. Wo es derzeit besonders schlimm aussieht und was unternommen wird.

Schock über illegale Müllplätze an Ruinen rings um Bernburg - so geht es damit weiter

Hier am alten Bahnhof in Beesenlaublingen hielten einst Züge, nun ist eine riesige illegale Müllhalde entstanden.

Beesenlaublingen/Nienburg/MZ. - Fleischverpackungen auf den ausrangierten Bad-Möbeln, ausgetrocknete Babynahrung und Batterien neben Matratzen. Dazu Farbeimer und Baumaterial. Es scheint, dass hier ganze Hausstände unerlaubt in die Natur gekippt wurden. Rad- und auch Autofahrer dürfte diese knapp 100 Meter lange und etwa fünf Meter breite illegale Müllhalde am alten, abgebrannten Bahnhof an der A 14 bei Beesenlaublingen bereits aufgefallen sein.