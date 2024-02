In Bernburg ist ein weiteres Waldstück verschwunden, konkret geht es um eine 1 Hektar große Fläche an der Keßlerstraße. Wie die Stadtverwaltung den Kahlschlag begründet.

Schock bei Spaziergänger: Wäldchen an Keßlerstraße in Bernburg ist weg

An der Keßlerstraße in Bernburg ist ein Waldstück verschwunden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Marco Schnitzer traute seinen Augen kaum, als er kürzlich vom Keßlerturm in Bernburg zur Keßlerstraße spazieren wollte und plötzlich den Kahlschlag in dem Wäldchen entdeckte. „Ich sah mit Schrecken und Traurigkeit, dass dort alle Bäume platt gemacht wurden/werden, der Waldboden wahrscheinlich durch den Einsatz eines Harvesters total zerstört wurde“, schreibt er in einer E-Mail an die MZ.