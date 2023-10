Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Eine Delegation aus dem Salzlandkreis mit Landrat Markus Bauer (SPD), Fachdienstleiter Tilo Wechselberger, Kreistagsvorsitzendem Thomas Gruschka, drei Vertretern der Kreistagsfraktionen von CDU, SPD/Grüne/WG und Die Linke sowie einer Mitarbeiterin der Kreisverwaltung als Dolmetscherin sind Mitte Oktober zu einem viertägigen Arbeitsbesuch in die georgische Region Imeretien gereist. Just am Tag ihrer Rückkehr wurde bekannt, dass Sachsen-Anhalts Steuerzahlerbund in seinem Schwarzbuch Teilen des Landtags verschwenderischen „Polit-Tourismus“ auf Kosten der Öffentlichkeit vorwirft. Was hat die Reise an den Fuß des Kaukasus gekostet und welche handfesten Ergebnisse gebracht? Das hinterfragte die MZ bei der Kreisverwaltung.