Rentner in Bernburg mit Bierflasche geschlagen

Mehrfach vorbestrafter Mann greift 80-Jährigen an. Richter schickt den Schläger für ein Jahr und acht Monate hinter Gitter.

Bernburg/MZ - Häufig trifft sich der Aderstedter mit seinen Bekannten auf dem Bernburger Karlsplatz. So auch am 28. März 2020 gegen 14 Uhr. Die Unterhaltung der Senioren, die wegen des gerade verhängten Lockdowns mit 1,50 Meter Abstand auf der Bank saßen, wurde an diesem Tag jedoch empfindlich gestört.