René Stehning hat die Domäne in Bründel wachgeküsst

René Stehning will die jahrelang dem Verfall preisgegebene Domäne in Bründel Schritt für Schritt wieder aufbauen.

Bründel/MZ. - Die besten Jahre liegen weit zurück. Vom einstigen Glanz der Domäne, Mittelpunkt des kleines Dorfes Bründel, ist nicht viel übrig geblieben. Vor allem die Jahre des Leerstands nach der deutschen Wiedervereinigung beförderten den Verfall des Landgutes. Bis sich 2012 Tischlermeister René Stehning, Sohn einer alteingesessenen Plötzkauer Schäferfamilie, des 2,6 Hektar großen Vierseitenhofes erbarmte und ihn von der Agrargenossenschaft kaufte. Das ehrgeizige Ziel des 38-jährigen Junggesellen: „Ich will die Domäne Schritt für Schritt so originalgetreu wie möglich wieder aufbauen.“ Ganz ohne Kredite, neben der Arbeit in seinem Handwerk - das lässt ein Lebenswerk vermuten.