Probleme mit einigen EC-Karten-Lesegeräten von Verifone dauern an

Bei „McPaper“ an der Wilhelmstraße ist derzeit nur die Bargeldzahlung möglich. Wann das Kartenlesegerät wieder funktioniert, ist ungewiss.

Bernburg/MZ - Bargeldloses Bezahlen ist gerade durch die Corona-Pandemie immer gängiger und beliebter geworden. Karte in das Lesegerät einführen oder auflegen und schon wird der Bezahlvorgang durchgeführt - so der Normalfall. Doch bei den EC-Karten-Lesegeräten des Typs H5000 vom Anbieter Verifone kam es vor rund drei Wochen zu einem bundesweiten Totalausfall des Bezahlsystems. Neben Einzelhändlern waren auch Lebensmittelketten und Tankstellen betroffen. Nach und nach wurden auf den Geräten Software-Updates installiert oder die Produkte komplett ausgetauscht. Doch sind diese Lösungsformeln noch längst nicht bei allen Betroffenen angekommen. In der Bernburger Innenstadt entlang der Lindenstraße bietet sich ein zwiegespaltenes Bild.