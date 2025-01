Großer Polizeieinsatz in der Nacht zum Freitag in Mukrena. Mehrere Polizeiautos riegelten die Straßen ab.

Mukrena/MZ. - Unsanft sind die Einwohner aus Mukrena mitten in der Nacht zum Freitag aus dem Schlaf gerissen worden. Während sich laut Augenzeugen an mehreren Stellen, etwa in der Kurve am Ortsausgang und am Damm Richtung Beesenlaublingen mehrere Polizeiautos mit Blaulicht positionierten, kreiste auch ein Polizeihubschrauber lange Zeit über dem Könneraner Ortsteils, sogar zu Fuß mit Taschenlampen suchten die Ordnungshüter die Felder ab. Auch zwei Krankenwagen hatten sich an zwei Stellen im Ort platziert.