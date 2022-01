Polizei stoppt 17-Jährigen auf unerlaubter Autofahrt durch Bernburg

Die Polizei in Bernburg hat einen 17-jährigen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt.

Bernburg/MZ - Abrupt ist die Spritztour eines 17-Jährigen mit einem Auto am Samstag zu Ende gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann am Samstagnachmittag von Polizeibeamten gestoppt, als er gerade mit einem Pkw in der Karlstraße unterwegs war.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 17-Jährige keinerlei Dokumente bei sich führte. Nach einer Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen wurde bekannt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.