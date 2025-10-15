Ordnungshüter nahmen am Dienstagvormittag den Verkehr auf der meistbefahrenen Kreuzung der Stadt ins Visier. Wie viele Rotlichtverstöße die Beamten ahndeten und welchen „Beifang“ sie machten.

Die Polizei kontrollierte am Dienstag den Linksabbiegerverkehr von der Friedensallee und stoppte Verkehrssünder vor der Feuerwache.

Bernburg/MZ. - Die Polizei nimmt jetzt die zahlreichen Rotlicht-Verstöße auf der Bernburger Annenkreuzung ins Visier. Am Dienstagvormittag kontrollierte sie dort durch Beamte in Zivil das Verhalten der Linksabbieger von der Friedensallee. Hintergrund ist ein MZ-Beitrag über einen Montagnachmittag im September, als innerhalb von nur 20 Minuten 13 Rotlicht-Delikte allein auf dieser Spur zu beobachten waren.