Herbstzeit ist Pilzsaison: Wie die Früchte des Waldes in diesem Jahr gediehen sind und welche Erfahrungen der Sachverständige Bertold Randel gemacht hat.

Bertold Randel ist der einzige ehrenamtliche Pilzberater in Bernburg. Wer unsicher mit seiner Ernte im Wald ist, kann sich an den 88-Jährigen wenden und die gesammelten Pilze kostenlos auf Essbarkeit prüfen lassen.

Bernburg/MZ. - „Vom Südharz bin ich enttäuscht“, sagt Bertold Randel. Der Bernburger, einer von fünf ehrenamtlich tätigen Pilzberatern im Salzlandkreis, hat in seinem bevorzugten „Jagdrevier“ in diesem Jahr bislang keine großen Pilzfunde gemacht. Doch Sammler können sich auch jetzt, am Ende der klassischen Saison für Schwammpilze wie Maronen und Steinpilze, noch Hoffnung auf eine reiche Ernte machen bis zum ersten Frost.