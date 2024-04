Worum genau geht es, außer um die Kandidaten, wenn der Salzlandkreis am 9. Juni wählt? Immer mittwochs im Mai wollen wir das in Gesprächen herausfinden. Dieser Online-Talk wird live übertragen.

Am Sonntag, 9. Juni, wird gewählt. Nicht nur im Salzlandkreis, sondern in ganz Sachsen-Anhalt. Und nicht nur in ganz Deutschland, sondern – mit den üblichen terminlichen Verschiebungen – sogar in ganz Europa das Parlament für den Kontinent. Hier bei uns im Land geht es aber um mehr: um die Besetzung aller kommunalen Vertretungen vom Ortschaftsrat über die Gemeinde- und Stadträte bis hin zu den Kreistagen.

Alles rund um die Wahlen

Ja, mancherorts stehen auch noch weitere Entscheidungen an – bei uns im Salzlandkreis, genauer gesagt in Staßfurt zum Beispiel die, ob die Stadt künftig „Salzstadt“ heißen will. Im Kern geht es aber überall um nicht mehr und nicht weniger als um die Demokratie vor Ort: Wer vertritt direkt hier meine Interessen – und welche sind das?

Wir halten Sie aktuell in unseren Ausgaben umfangreich auf dem Laufenden: Wer tritt an? Wofür steht er oder sie? Und vor allem dann am Wahltag: Wer ist tatsächlich gewählt worden und hat einen Sitz ergattert? Über all das hinaus werden wir auch noch herauszufinden versuchen, was Sie selbst eigentlich von den neuen Räten – egal auf welcher Ebene – erwarten. Alles tragen wir zusammen – online unter mz.de/wahl oder unter volksstimme.de/wahl.

Wahl lokal: Online-Talk über den Salzlandkreis

Da finden Sie alles, was in der ganzen Region rund um die Kommunalwahl und natürlich auch und vor allem im Salzlandkreis wichtig ist. Fachkräftemangel 2.0 Aber worum geht es eigentlich bei der Wahl? Was sind die wichtigsten Themen? Und was sagen Experten von hier dazu? Unter der Marke „Wahl lokal“ bieten wir für den Salzlandkreis einen Online-Talk an: immer mittwochs ab 18 Uhr live im Internet. Gleich zum Auftakt geht es um den Bildungsnotstand und den Fachkräftemangel im Salzlandkreis.

Regiodesk-Leiter Frank Klemmer moderiert den Talk mit Gästen aus dem Salzlandkreis, der online live zu sehen sein wird. (Grafik: Tobias Büttner)

Mit dem Kreisschülersprecher und mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Kreiselternrates spreche ich über das, was auch hier gerade viele umtreibt: ein Lehrermangel, der plötzlich so groß ist, dass niemand mehr weiß, wie er die Lücke von heute auf morgen schließen soll. Was kann wirklich helfen? Was müsste passieren? Und was ist realistisch?

Lehrermangel ist Fachkräftemangel 2.0

Denn eines steht fest: Der Lehrermangel ist der Fachkräftemangel 2.0. Wenn heute Lehrer fehlen, fehlt morgen noch mehr gut ausgebildeter Nachwuchs – weil er keinen vernünftigen Unterricht hatte. Dabei ist der Fachkräftemangel jetzt schon groß, wie die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West weiß.

Und zugleich gibt es gerade jetzt Chancen am Arbeitsmarkt: Auf uns im Salzlandkreis sind zuletzt gleich mehrere zugekommen – als Beispiel sei unter anderem Avnet in Bernburg zu nennen. Und dann ist da ja ganz in der Nähe noch das mutmaßliche Heilsversprechen von Intel. Endlich viele neue Arbeitsplätze für die Region! Aber woher sollen die ganzen Fachkräfte kommen? Könnte es sein, dass wir uns die so schön ausgemalte Zukunft gleich wieder abwürgen?

Was passiert nach dem Neubau-Boom?

Und dann sind da ja noch andere Themen, die die Menschen vor Ort bewegen. Wie läuft es am Wohnungs- und Immobilienmarkt?: Gibt es eine Not? Und was bewirkt das Ende des Neubau-Booms, wenn gleichzeitig mehr Platz für womöglich dann doch noch zuziehende Fachkräfte und ihre Familien benötigt wird? Nicht zu vergessen die Landwirtschaft, die gerade hier besonders im Fokus steht – wie überall im Winter und Frühjahr: Was bleibt von den Bauernprotesten? Und was wird aus der Landwirtschaft in der Zukunft?

Und dann ist da natürlich noch die Gesundheit: Wie weit kann ein Klinikbetreiber wie bei uns Ameos die Versorgung noch spezialisieren, ohne die Grundversorgung in der Fläche zu gefährden? Gerade erst ist das ein großes Thema nach der Schließung von zwei Stationen und großen Teilen der Notaufnahme ausgerechnet in der Kreisstadt Bernburg.

Vorher und live selbst Fragen stellen

Aber auch jenseits der Kliniktore: Wie funktioniert Landarzt-Werbung trotz Ärztemangel? Dass es geht, zeigt ein Hausarzt, der am Ende über so ein Programm in Staßfurt gelandet ist.

Bei alledem reden nicht nur wir: Haben Sie Fragen? Dann schicken Sie uns die jetzt schon per E-Mail. Sie können aber nicht nur vorher, sondern auch live während des Online-Talks ihre Fragen stellen. Den finden Sie ab dem 8. Mai, dann immer mittwochs, ab 18 Uhr, unter: www.mz.de/wahl/ kommunalwahl-salzlandkreis oder www.volkstimme.de/wahl/ kommunalwahl-salzlandkreis