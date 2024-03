Der Bauausschuss der Stadt Nienburg hat die Entscheidung über die Anträge auf zwei Bebauungspläne zurückgestellt. Damit wird das Thema auch nicht im Stadtrat behandelt. Was der Zustand eines der beiden Grundstücke und der Brief eines Investors damit zu tun hat.

Noch kein Votum für Netto oder Norma in Nienburg

Entscheidung in Nienburg vertagt

Der Boden des Nienburger Grundstücks an der Calbeschen Straße 20 sei kontaminiert, meint Stadtrat Frank Kürschner.

Nienburg/MZ. - „Norma oder Netto?“ hieß eine Überschrift am Freitag online in der MZ. Eigentlich sollte der Bauausschuss der Einheitsgemeinde Nienburg am Montagabend darüber entscheiden, ob die Anträge auf Erstellung zweier Bebauungspläne befürwortet werden.