Der Nienburger Carneval-Club (NCC) feiert mit einem Jubiläumswochenende sein 45-jähriges Bestehen. Was die Karnevalsfans von Freitag bis Sonntag alles erwartet.

Karnevalisten in Nienburg laden zum Jubiläumswochenende ein

Nienburg/MZ. - In diesem Jahr läuft es in der Karnevalshochburg Nienburg etwas anders als gewohnt. „Wir wollten in unserer 45. Session einfach mal neue Wege beschreiten“, erklärt Uwe Gerstner, Vorsitzender des Nienburger Carneval-Clubs (NCC). Anders heißt indes nicht weniger stimmungsvoll. Vom Freitag, 19. Januar, bis Sonntag, 21. Januar, erwartet die Karnevalsfans aus Nienburg und Umgebung ein dreitägiges Jubiläumswochenende mit zahlreichen Höhepunkten.