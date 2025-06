Tankstelle in Coswig überfallen: Täter wird in Roßlau gestellt - Pistole und Geld liegen im Auto

Roßlau/Coswig/MZ. - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Coswig im Landkreis Wittenberg hat die Polizei den Täter am Pfingstsonnabend, 7. Juni, in Roßlau gestellt. Das haben die Polizeiinspektion und die Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau in einer Presseinformation mitgeteilt.

Zu dem Überfall war es am Sonnabend kurz nach 22 Uhr in einer Tankstelle in der Roßlauer Straße in Coswig gekommen: Nach Angaben der Ermittler hatte ein Mann die Verkaufsräume der Tankstelle betreten und war direkt zum Kassenbereich gegangen. „Unter Vorhalt eines pistolenartigen Gegenstandes“ (Polizei) habe der Mann die Kassiererin dann zur Herausgabe von Bargeld gedrängt. Die Frau händigte Bargeld im unteren dreistelligen Bereich an den Täter aus. Im Anschluss verließ der Mann die Tankstelle und flüchtete mit seinem Auto.

Durch umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Ortslage Roßlau festgestellt und angehalten werden. Bei der Kontrolle konnten sowohl die Tatwaffe - eine Schreckschusswaffe - als auch das gestohlene Geld sichergestellt werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Im Rahmen einer noch am Abend durchgeführten Beschuldigtenvernehmung des 58 Jahre alten und aus Coswig stammenden Mannes zeigte sich dieser nach Angaben der Polizei „schuldbewusst und räumte die zuvor begangene Tat ein“.

Der Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß. Ihn erwartet nach Angaben der Polizei ein Strafverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung.