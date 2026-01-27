Der Gerbitzer Ortsbürgermeister Stefan Maibaum zieht eine Bilanz über das vergangene Jahr in seiner Ortschaft und stellt die anstehenden Pläne für 2026 vor.

„Nicht alles läuft nach Plan“ - Ortsbürgermeister von Gerbitz blickt auf Pläne für 2026

Gerbitz/MZ. - „Ich lebe mit meiner Familie in Gerbitz, deshalb liegt mir alles, was hier passiert, sehr am Herzen“, sagt Stefan Maibaum. Er wurde im Alter von 26 Jahren erstmals zum Ortsbürgermeister von Gerbitz gewählt. Heute, mit 39 Jahren, steht er immer noch an der Spitze der Ortschaft und ist Vorsitzender der Fraktion „UWG der Landgemeinden“ im Nienburger Stadtrat. „Im Laufe der Jahre erkennt man, dass sich nicht alle Probleme schnell lösen lassen“, sagt er rückblickend. Und ergänzt: „Aber das Wichtigste ist, nicht aufzugeben!“