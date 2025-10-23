Seit 2010 engagieren sich 80 Mitglieder des Fördervereins für die Bellebener Feuerwehr. Am Wochenende laden sie zu einer Blaulichtparty. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Neues Fahrzeug und Wechsel in der Wehrleitung: Bellebener Kameraden laden zur Party ein

Der MAN-LF 6/8 beim Einsatz am Brocken. Nun bekommt die Bellebener Feuerwehr ein neues Fahrzeug.

Belleben/MZ - Am Sonnabend, 25. Oktober, geht es ab 14.30 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr in Belleben rund. Es kann kräftig gefeiert werden – am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen mit den Bellebener Musikanten und am Abend ab 20 Uhr bei der „Blaulichtparty“.