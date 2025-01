Kerstin Erbring eröffnet neues Ladengeschäft auf dem Karlsplatz in Bernburg. Warum ein Umzug nötig war.

Unikat auf 60 Quadratmetern in der Innenstadt von Bernburg

Bernburg/MZ. - Die Bernburger Innenstadt ist um ein weiteres Ladengeschäft reicher. Kerstin Erbring eröffnete am 7. Januar auf dem Karlsplatz ihren Laden. Seit dem bietet die Bernburgerin in dem Haus mit der Hausnummer 23 Mode, Schmuck und Accessoires an. Jacken, Hosen, Gürtel, Taschen, Armbänder - bei „Unikat“ von Kerstin Erbring wird Frau bestimmt fündig. Auch der Hermes- und GLS-Service gehören zu ihrem Angebot.