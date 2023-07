In Nienburg ist ein Verein zur Revitalisierung des Kloster- und Schlossensembles gegründet worden. Was die Mitglieder für Pläne haben.

Neuer Verein will Komplex retten - Welche Pläne verfolgt werden

Kloster in Nienburg

Nienburg/MZ - „Das war schon mal ein schwieriges Stück Arbeit, den Verein zur Revitalisierung des Kloster- und Schlossensembles, ‚Kloster/Schloss-Verein Nienburg/Saale‘, erst einmal formell aus der Taufe zu heben“, sagt Thomas Kirchhoff. Auf Initiative des Hallensers ist der Verein, zu dessen Vorsitzenden er auch gewählt wurde, entstanden.

Neuer Verein will Nienburger Kloster retten

Vier Nienburger und drei Hallenser hatten sich am 20. Juni zusammengefunden und den Verein gegründet. Ein dreiköpfiger Vorstand hatte schließlich das einstimmige Votum der Mitglieder erhalten, informiert Kirchhoff.

Zwei Anläufe hatte der neue Vereinsvorsitzende bereits unternommen, war bis dahin in Nienburg aber auf relativ wenig Gegenliebe gestoßen. Bei den Mitgliedern zweier Nienburger Vereine, die sich Kultur- und Denkmalpflege bereits auf die Fahnen geschrieben haben, und bei der Stadtverwaltung war man sich zwar einig, das historische Kloster erhalten und sanieren zu wollen. Doch der Gründung eines dritten Vereins, der sich speziell um das Kloster kümmern wollte, standen diese der Idee skeptisch gegenüber.

Unterstützung von Stadt und Bevölkerung gefragt

Doch Thomas Kirchhoff ließ nicht locker und hat sechs Mitstreiter gefunden, die nun die Initiative ergreifen wollen. „Jetzt soll es auch gleich konstruktiv ans Werk gehen − wir haben keine Zeit zu verschenken,“ waren sich der erste Vorsitzende und sein Stellvertreter Friedhelm Dieme einig.

Fernziel des Vereins sei es, die momentan nur notdürftig gesicherte Ruine der einstigen Benediktinerabtei und des späteren Schlosses, in eine lebendige Begegnungsstätte zu verwandeln. „Aber als erstes müssen wir dafür sorgen“, sagt Thomas Kirchhoff, „dass die Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung unbefugten Betretens des Areals eingeleitet werden und dass das Landesamt für Denkmalpflege in die Planung der Notrettungsmaßnahmen einbezogen wird.“

Am Sonntag, 10. September, zum Tag des offenen Denkmals, möchten die Mitglieder des Kloster/Schloss-Vereins die Bürger über ihre Pläne informieren.

Scheitern werde das gesamte Vorhaben jedoch, „wenn die Stadtverwaltung und viele engagierte Bürger mit dem neuen Verein nicht an einem Strang ziehen“, warnt Kirchhoff in aller Deutlichkeit. Deshalb solle ein Nutzungskonzept erarbeitet werden, das „von den Nienburgern mitgetragen sowie vom Landkreis und vom Land Sachsen-Anhalt, einschließlich deren Politiker, Geschichtswissenschaftler und Denkmalschützer, unterstützt wird“, kündigt er an.

Hoffnung auf Fördermittel

Von der Einheitsgemeinde Nienburg werde derzeit ein Antrag auf Bundesfördermittel zusammengestellt, erklärte Nienburgs Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos). Sie weiß natürlich um die Bedeutung des Klosterkomplexes. „Eine denkmalgerechte Sanierung wäre aus kultureller und touristischer Sicht für unsere Stadt wichtig, denn der Ort ist für alle gut erreichbar und bietet einigen Hundert Menschen ausreichend Platz.“

Die Stadtverwaltung hatte sich in den vergangenen Jahren vergebens um Fördermittel bemüht. Anfang Juni hatten die Bundestagsabgeordnete Katrin Budde (SPD) und Landrat Markus Bauer (SPD) ihre Unterstützung zugesagt, sodass vielleicht im kommenden Jahr wieder Bewegung in das Projekt kommt, sollten die Anträge dann positiv ausfallen.

Momentan sei es sehr schwierig, etwas am Kloster zu unternehmen, weiß Susan Falke. Die Stadt ist Eigentümerin des Gebäudes. Weil der gesamte Komplex baufällig sei, ist das Betreten verboten. Weitere Sicherungsvorkehrungen können derzeit aufgrund der finanziellen Situation der Einheitsgemeinde nicht vorgenommen werden. „Wir haben momentan nicht einmal einen genehmigten Haushalt und damit auch kein Geld für solche Maßnahmen.“