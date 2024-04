Einzelhandelsunternehmen hat Anfang des Jahres das Grundstück an der Ernst-Thälmann- Allee erworben. Was es an dem Standort geplant hat.

Neuer Edeka-Markt soll an der Ernst-Thälmann-Allee in Nienburg entstehen

Nienburg/MZ. - Gute Nachrichten für Nienburg: Die Einkaufssituation im Einzelhandel wird sich in den kommenden Jahren wesentlich verbessern. Während an der Calbeschen Straße noch unklar ist, ob sich dort Norma oder Netto ansiedeln wird, sind die Informationen für den Edeka-Standort Ernst-Thälmann-Allee 51 schon wesentlich konkreter. Das Einzelhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg hat das Grundstück, auf dem seit vielen Jahren der Supermarkt „Edeka-Guba“ betrieben wird, Anfang des Jahres selbst erworben und große Umbaupläne. Darüber informierte Edeka-Standortplaner Silvio Krause am vergangenen Donnerstag im Rahmen der Nienburger Stadtratssitzung die Ratsmitglieder und die zirka 50 Einwohner, die zu Gast waren.