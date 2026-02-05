weather regen
  4. Kindererziehung: Neue Kita-Leiterin will einen Ort des Wohlfühlens schaffen

Sylvia Reinsch leitet seit Jahresbeginn die Kita „Peißener Feldmäuse“. Welche Berufserfahrungen die 38-jährige Bernburgerin bisher sammelte und worauf sie bei der Kindererziehung Wert legt.

Von Torsten Adam Aktualisiert: 06.02.2026, 14:24
Die Bernburgerin Sylvia Reinsch hat mit Jahresbeginn die Leitung der Kita „Peißener Feldmäuse“ übernommen.
Peissen/MZ. - Sylvia Reinsch ist begeistert von ihrem neuen Arbeitsplatz. „Das ist eine sehr schöne Kita“, sagt die 38-jährige Bernburgerin, die seit Jahresanfang die „Peißener Feldmäuse“ leitet. Mit sechs weiteren Erzieherinnen betreut sie in dem 2008 am Dorfrand neu errichteten Haus mit seinem großen Außengelände derzeit 35 Kinder.