Nach umfangreicher Sanierung ist ehemalige Bäckereifiliale an der Friedensallee nun zur Begegnungsstätte für Alt- und Neu-Bernburger geworden. Das wird dort angeboten.

Neuanfang für „Coffee to Stay“ - das hat Bernburgs Begegnungsstätte nun zu bieten

Das „Coffee to Stay“ in Bernburg ist nun an der Friedensallee wiedereröffnet worden. Beim Neujahrsempfang wurde darauf angestoßen. Das Team besteht aus sechs Nationen.

Bernburg/MZ/KT. - Mehr als vier Wochen streichen, räumen und putzen stecken in den Knochen der Betreiber des „Coffee to Stay“ in Bernburg. Doch all die Mühe nach dem notwendig gewordenen Umzug nach acht Jahren von der Begegnungsstätte für Alt- und Neu-Bernburger an der Wilhelmstraße in die Friedensallee haben sich am Ende gelohnt. Am Donnerstagabend konnte nun die Neueröffnung mit einem Neujahrsempfang im Beisein von 100 Gästen gefeiert werden. „Das Team freut sich über den großen Zulauf aus den öffentlichen Verwaltungen und von Neubernburgern aus sehr zahlreichen Ländern“, sagte Mitorganisator Erich Buhmann.