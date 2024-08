Bernburg/MZ. - Eigentlich hätte Nele Lebenhagen hinter das Kapitel „Schule“ schon nach dem abgelaufenen Schuljahr einen Haken machen können. Sie hat die 10. Klasse an der Freien Sekundarschule in Bernburg sehr erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Notendurchschnitt von 1,3 gehörte sie sogar zu den drei Besten. Aber die 16-jährige Bernburgerin hat sich entschieden, noch drei weitere Schuljahre dranzuhängen und ihr Abitur an der Berufsbildenden- Schule „WEMA“ in Staßfurt abzulegen. Damit hat für sie, wie für viele andere Schüler auch, am Montag der Schulalltag wieder begonnen, wenn auch in einer neuen Umgebung. „Ein bisschen aufgeregt bin ich schon“, gab sie kurz vor dem Start zu. „Ich bin gespannt, wie es in der neuen Schule ist.“

