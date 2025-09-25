Nach einem Vorfall Anfang Septeber bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann etwas zur Identität des Mannes sagen?

Bernburg/MZ/KT. - Nach einem Vorfall im Bernburger Stadtpark „Alte Bibel“ sucht die Polizei nun nach Zeugen. Demnach ermitteln die Ordnungshüter nun wegen exhibitionistischer Handlungen, nachdem sich der Fall bereits am 1. September ereignet haben soll. Wie Polizeisprecher Marco Kopitz mitteilte, soll es an diesem Tag gegen 15.30 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung am Rande des Stadtparks „Alte Bibel“ in Bernburg gekommen sein.

Eine bisher unbekannter Mann passierte dort auf seinem Fahrrad zunächst eine junge Frau. Kurz darauf wurde die Person an der Annenstraße (im Bereich der Zufahrt zur Schwimmhalle, am Rande des Stadtparkes) erneut entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Person vollständig entkleidet und stand neben dem Fahrrad am Wegesrand. Dabei soll er mit beiden Händen sein Geschlechtsteil berührt haben. Es wurde Anzeige erstattet und die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: zwischen 50 und 60 Jahre alt, normale Statur mit Bauchansatz, circa 1,65 bis 175 Meter groß, kurz geschnittener heller Haarkranz mit Halbglatze, heller Hauttyp. Er hatte laut Zeugenaussagen ein gepflegtes Äußeres, trug ein blau gestreiftes T-Shirt, knielange Shorts und führte ein dunkelrotes Damen-City-Rad bei sich, das mit schwarzem Drahtkorb am Lenker und schwarzem Gepäckträger ausgestattet war.

Hinweise zu Person und Identität des Täters nimmt die Polizei auch telefonisch entgegen unter: 03471/3790.