Beim 50. Zwiebelfest gibt Heiko Strube die Majestätenwürde an die neue Ziwwelprinzessin Kim Hedicke ab. Wie erfolgreich die Jubiläumsauflage am Wochenende lief.

Poleys Ziwwelbaron Heiko Strube gab am Samstag beim 50. Poleyer Zwiebelfest nach über 30 Jahren im Amt das Kommando an die neue Ziwwelprinzessin Kim Hedicke ab. Hinter den Majestäten bereiteten sich die „Poleyer Spatzen“ auf ihren Auftritt vor.

Poley/MZ. - „Es war ein super Fest. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hat sich erfüllt“: Es ist das letzte Zwiebelfest-Fazit, das Heiko Strube gegenüber der MZ als Ziwwelbaron zieht. Nach über 30 Jahren im Amt hat er einen Generationenwechsel eingeleitet. Und wie könnte er passender sein als zum 50-jährigen Jubiläum der Traditionsveranstaltung, die aus diesem Anlass diesmal an drei Tagen mit einem besonders attraktiven Programm aufwartete und viele Besucher nach Poley zog.