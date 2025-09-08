Tradition Nach über 30 Jahren endet in Poley die Ziwwelbaron-Ära
Beim 50. Zwiebelfest gibt Heiko Strube die Majestätenwürde an die neue Ziwwelprinzessin Kim Hedicke ab. Wie erfolgreich die Jubiläumsauflage am Wochenende lief.
08.09.2025, 17:07
Poley/MZ. - „Es war ein super Fest. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hat sich erfüllt“: Es ist das letzte Zwiebelfest-Fazit, das Heiko Strube gegenüber der MZ als Ziwwelbaron zieht. Nach über 30 Jahren im Amt hat er einen Generationenwechsel eingeleitet. Und wie könnte er passender sein als zum 50-jährigen Jubiläum der Traditionsveranstaltung, die aus diesem Anlass diesmal an drei Tagen mit einem besonders attraktiven Programm aufwartete und viele Besucher nach Poley zog.