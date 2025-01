Knapp ein Jahr nach dem Tod eines 38-jährigen Nienburgers nach einer Stichattacke auf offener Straße ist der Täter noch nicht gefasst. So kämpfen Angehörige nun um lückenlose Aufklärung.

Nach tödlicher Stichattacke in Nienburg - Familie zweifelt am Tatverlauf

Nienburg/MZ. - Es vergeht kaum ein Tag, an dem Klaus Riede nicht an seinen jüngeren Bruder denkt. An die vielen gemeinsamen Jahre und den unerwarteten Moment, der sein Leben auf tragische Weise von jetzt auf gleich auslöschte. Doch vor allem quält Klaus Riede dabei, dass der Tod seines Bruders auch knapp ein Jahr nach der Tat noch immer nicht von den Behörden aufgeklärt werden konnte.