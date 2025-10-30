Veröffentlichtung Nach Mord entsteht Hospital - diese Begebenheiten sind im neuen Nienburger Kalender zu finden
Der neue Nienburger Kalender für 2026 steckt voller Entdeckungen, mit kleinen Details und großen Geschichten.
Nienburg/MZ. - Oft geht man an Häusern vorbei, ohne zu ahnen, welche Geschichten sie verbergen. Der Nienburger Kalender für 2026, der auf den historischen Gebäuden der Stadt und ihrer Ortsteile basiert, enthüllt überraschende Details. Das ehemalige Hospital „Spittel“ in Neugattersleben ist eins davon.