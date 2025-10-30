weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Veröffentlichtung: Nach Mord entsteht Hospital - diese Begebenheiten sind im neuen Nienburger Kalender zu finden

Der neue Nienburger Kalender für 2026 steckt voller Entdeckungen, mit kleinen Details und großen Geschichten.

Von Nataliia Laptieva 30.10.2025, 12:03
Der neue Kalender für Nienburg ist von Hans Löffler (v.l.), Roland Kloß, Annette Wessel, Susan Falke, Christian Zabel und Georg Kemper präsentiert worden.
Foto: Engelbert Pülicher

Nienburg/MZ. - Oft geht man an Häusern vorbei, ohne zu ahnen, welche Geschichten sie verbergen. Der Nienburger Kalender für 2026, der auf den historischen Gebäuden der Stadt und ihrer Ortsteile basiert, enthüllt überraschende Details. Das ehemalige Hospital „Spittel“ in Neugattersleben ist eins davon.