Nach Großbrand in Brennstoffproduktionsanlage in Bernburg - erneute Einsätze am Brandort

Bernburg/MZ. - Nach dem Großbrand in der Brennstoffproduktionsanlage am Schwenk Zementwerk in Bernburg sind am Dienstagabend und am Mittwoch die Retter der Feuerwehr Bernburg erneut zum Brandort gerufen worden.